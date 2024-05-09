Львовский апелляций суд приступил к рассмотрению дела Ирины Фарион

Судебное заседание по делу Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE

Во Львовском апелляционном суде начался процесс рассмотрения дела о возобновлении в должности Ирины Фарион. Предыдущее заседание перенесли из-за того, что на заседание не пришел представитель Львовской политехники.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

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Ирине Фарион отказали в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Львовской политехники.

В ходе заседания в апелляционном суде заслушали Ирину Фарион и ее адвоката, а также представителя Львовской политехники.

После этого суд объявил перерыв в заседании до 29 мая. Судья также предложила заключить мировое соглашение между политехникой и Ириной Фарион.

Скандал из Фарион

Напомним, что в ноябре прошлого года Ирина Фарион скандально высказалась по поводу украинских военнослужащих, которые говорят на русском языке.

Такие слова экс-нардепа возмутили украинское общество, в частности, студенты НУ "Львовская политехника" вышли на протест с требованием уволить ее за высказывания в отношении украинских военных. Фарион назвала детей "необольшевиками ".

Уже 15 ноября Фарион была уволена из Львовского политехнического университета. Поэтому языковед подала иск в суд о приказе о его увольнении из Львовской политехники. Она потребовала признать его незаконным и отменить.