Львовский апелляций суд приступил к рассмотрению дела Ирины Фарион
Во Львовском апелляционном суде начался процесс рассмотрения дела о возобновлении в должности Ирины Фарион. Предыдущее заседание перенесли из-за того, что на заседание не пришел представитель Львовской политехники.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE из зала суда.
Судебное заседание по делу Ирины Фарион
Ирине Фарион отказали в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Львовской политехники.
В ходе заседания в апелляционном суде заслушали Ирину Фарион и ее адвоката, а также представителя Львовской политехники.
После этого суд объявил перерыв в заседании до 29 мая. Судья также предложила заключить мировое соглашение между политехникой и Ириной Фарион.
Скандал из Фарион
Напомним, что в ноябре прошлого года Ирина Фарион скандально высказалась по поводу украинских военнослужащих, которые говорят на русском языке.
Такие слова экс-нардепа возмутили украинское общество, в частности, студенты НУ "Львовская политехника" вышли на протест с требованием уволить ее за высказывания в отношении украинских военных. Фарион назвала детей "необольшевиками ".
Уже 15 ноября Фарион была уволена из Львовского политехнического университета. Поэтому языковед подала иск в суд о приказе о его увольнении из Львовской политехники. Она потребовала признать его незаконным и отменить.
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