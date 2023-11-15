Фаріон назвала "необільшовиками" студентів, які вийшли на мітинг проти неї

Мовознавець Ірина Фаріон. Фото: Золочів.НЕТ

Колишня нардепка Ірина Фаріон відреагувала на фото з плакатом з акції протесту студентів, яка відбулася під стінами Львівської політехніки, з вимогою звільнити її з університету. Вона назвала учасників мітингу "необільшовиками".

Про це мовознавець написала у своєму Telegram.

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"Шановне панство. То з учорашнього студентського дійства під стінами Львівської політехніки. Необільшовики в усій красі. Молодці. Нічого нового під сонцем", — наголосила вона.

Скриншот допису з телеграм-каналу Ірини Фаріон

За її словами, саме такі рухи "большевицько-марксистсько-ленінські" призвели до Голодомору, репресій та тиранії, метою яких є знищення українців як "свідомої нації".

"Сьогодні так сталося, що я стала фізичною мішенню для знищення. А насправді мішень — це українська Україна. І нас, свідомих і вільних людей, надто багато, аби чорносотенний необільшовизм нас знову впокорив. Тобто на кону майбутнє як національна екзистенція", — додала Фаріон.

Що відомо про мітинги студентів

У Львові під стіни Національного університету "Львівська політехніка" студенти вийшли на мітинг. Вони вимагали звільнити Ірину Фаріон з посади викладачки.

Також стало відомо, що в університеті створили комісію, на якій буде розглянуто вчинок викладачки з правової точки зору.

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відреагував на скаргу Ірини Фаріон щодо російськомовних військових. Він заявив, що за 10 місяців до нього не надійшло жодної скарги на порушення мовного закону в ЗСУ.