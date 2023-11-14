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Фаріон у відставку — під Львівською Політехнікою проходить мітинг студентів

14 листопада 2023 12:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Фаріон у відставку — під Львівською Політехнікою проходить мітинг студентів
Мітинг студентів під Львівською політехнікою. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Після ситуації зі студентом з Криму, 14 листопада, студенти Львівської політехніки зібрались під стінами університету та вимагають відставки Ірини Фаріон. Раніше вони звинуватили "мовознавицю" в підіграванні ворогу.

Відповідні відео з мітингу з'явилося у місцевих Telegram-каналах.

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Сьогодні під Львівською політехнікою зібрались десятки студентів, які вимагають відставки Ірини Фаріон з посади викладача навчального закладу. Це сталося через ситуацію з хлопцем із Криму, а також висловлення Фаріон про військових, які говорять російською мовою.

"Невдовзі Ірина Дмитрівна напише, що це рускоязичні манкурти, тітушки, бидломаса та нечисть", — прокоментували мітинг у соцмережах. 

Зазначимо, що кількома днями раніше студенти Львівської політехніки звинуватили Ірину Фаріон в підіграванні ворогу, а в колегії та профкомі студентів обіцяли "дослідити поведінку пані Фаріон в контексті освітньо-навчального процесу". 

Що відомо про ситуацію зі студентом

Ірина Фаріон наразила на ризик студента в Криму, опублікувавши його листа з відкритим зазначенням його особистих даних. У листі молодик висловив свою підтримку Україні та розповів про своє місце проживання та навчання після чого його затримали.

Також Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України для реагування на дії Ірини Фаріон, яка своїм дописом видала російським спецслужбам студента з Криму. 

Нагадаємо, раніше в програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" мовознавиця Ірина Фаріон заявила, що "категорично не приймає" те, що деякі військовослужбовці бригади "Азов" та 3 окремої штурмової бригади спілкуються російською мовою, зокрема в бою, і вона "не може назвати їх українцями". 

Додамо, що заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін прокоментував скандальну заяву екснардепки Ірини Фаріон про російськомовних військових. 

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