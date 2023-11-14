Фарион в отставку — у Львовской политехники проходит митинг студентов

Митинг студентов у Львовской политехники. Фото: скриншот

После ситуации со студентом из Крыма, 14 ноября, студенты Львовской политехники собрались под стенами университета и требуют отставки Ирины Фарион. Ранее они обвинили "языковеда" в подыгрывание врагу.

Соответствующее видео с митинга появилось в местных Telegram-каналах.

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Митинг за отставку Фарион во Львове

Сегодня у Львовской политехники собрались десятки студентов, требующих отставки Ирины Фарион с должности преподавателя учебного заведения. Это случилось из-за ситуации с парнем из Крыма, а также высказанный Фарион об военных, которые говорят по-русски.

"Вскоре Ирина Дмитриевна напишет, что это русскоязычные манкурты, титушки, быдломасса и нечисть", — прокомментировали митинг в соцсетях.

Отметим, что несколькими днями ранее студенты Львовской политехники обвинили Ирину Фарион в подыгрывание врагу, а в коллегии и профкоме студентов обещали "исследовать поведение Фарион в контексте образовательно-учебного процесса".

Что известно о ситуации со студентом

Ранее Ирина Фарион подвергла риску студента в Крыму, опубликовав его письмо с открытым указанием его личных данных. В письме молодой человек выразил свою поддержку Украине и рассказал о своем местожительстве и учебе, после чего его задержали.

Также Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Службу безопасности Украины для реагирования на действия Ирины Фарион, которая своим сообщением выдала российским спецслужбам студента из Крыма.

Напомним, ранее в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" языковед Ирина Фарион заявила, что "категорически не принимает" то, что некоторые военнослужащие бригады "Азов" и 3 отдельной штурмовой бригады общаются на русском языке, в том числе в бою, и она "не может назвать" их украинцами.

Незадолго заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал скандальное заявление экс-нардепки Ирины Фарион о русскоязычных военных.