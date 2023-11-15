Фарион назвала "необольшевиками" студентов, которые вышли на митинг против нее
Бывшый нардеп Ирина Фарион отреагировала на фото с плакатом из акции протеста студентов, которая прошла под стенами Львовской политехники, с требованием уволить ее из университета. Она назвала участников митинга "необольшевиками".
Об этом языковед написала в своем Telegram.
Реакция Фарион на протесты
"Уважаемые господа. Это со вчерашнего студенческого действа под стенами Львовской политехники. Необольшевики во всей красе. Молодцы. Ничего нового под солнцем", — подчеркнула она.
По ее словам, именно такие движения "большевистско-марксистско-ленинские" привели к Голодомору, репрессиям и тирании, целью которых является уничтожение украинцев как "сознательной нации".
"Сегодня так случилось, что я стала физической мишенью для уничтожения. А на самом деле мишень — это украинская Украина. И нас, сознательных и свободных людей, слишком много, чтобы черносотенный необольшевизм нас снова покорил. То есть на кону будущее как национальная экзистенция", — добавила Фарион.
Что известно о митингах студентов
Во Львове возле стен Национального университета "Львовская политехника" студенты вышли на митинг. Они требовали уволить Ирину Фарион с должности преподавательницы.
Также стало известно, что в университете была создана комиссия, на которой будет рассмотрен поступок преподавательницы с правовой точки зрения.
Напомним, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отреагировал на жалобу Ирины Фарион по поводу русскоязычных военных. Он заявил, что за 10 месяцев к нему не поступило ни одной жалобы на нарушение языкового закона в ВСУ.
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