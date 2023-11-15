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Фарион назвала "необольшевиками" студентов, которые вышли на митинг против нее

15 ноября 2023 15:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Фарион назвала "необольшевиками" студентов, которые вышли на митинг против нее
Языковед Ирина Фарион. Фото: Золочів.НЕТ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Бывшый нардеп Ирина Фарион отреагировала на фото с плакатом из акции протеста студентов, которая прошла под стенами Львовской политехники, с требованием уволить ее из университета. Она назвала участников митинга "необольшевиками".

Об этом языковед написала в своем Telegram.

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Реакция Фарион на протесты

"Уважаемые господа. Это со вчерашнего студенческого действа под стенами Львовской политехники. Необольшевики во всей красе. Молодцы. Ничего нового под солнцем", — подчеркнула она.

протесты студентов против Фарион
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Ирины Фарион

По ее словам, именно такие движения "большевистско-марксистско-ленинские" привели к Голодомору, репрессиям и тирании, целью которых является уничтожение украинцев как "сознательной нации".

"Сегодня так случилось, что я стала физической мишенью для уничтожения. А на самом деле мишень — это украинская Украина. И нас, сознательных и свободных людей, слишком много, чтобы черносотенный необольшевизм нас снова покорил. То есть на кону будущее как национальная экзистенция", — добавила Фарион.

Что известно о митингах студентов

Во Львове возле стен Национального университета "Львовская политехника" студенты вышли на митинг. Они требовали уволить Ирину Фарион с должности преподавательницы.

Также стало известно, что в университете была создана комиссия, на которой будет рассмотрен поступок преподавательницы с правовой точки зрения.

Напомним, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отреагировал на жалобу Ирины Фарион по поводу русскоязычных военных. Он заявил, что за 10 месяцев к нему не поступило ни одной жалобы на нарушение языкового закона в ВСУ.

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