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Вернули должность и выплатят зарплату — Фарион снова работает во Львовской политехнике

10 июня 2024 23:45
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Чекарёва Мария
редактор
Ирину Фарион восстановили в должности профессора Львовской политехники
Ирина Фарион. Фото: t.me/irynadmytrivna
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Ирина Фарион снова заняла должность профессора кафедры в университете "Львовская политехника". Соответствующий приказ ректор вуза Юрий Бобало подписал в пятницу, 7 июня.

Об этом языковед сообщила в своем Telegram-канале в понедельник, 10 июня.

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Скриншот сообщения Ирины Фарион

Что известно о восстановлении Фарион в должности

Восстановить Фарион в должности постановил Львовский апелляционный суд. В вузе тогда отметили, что будут рассуждать о следующих шагах, когда получат полный текст судебного решения.

"Правда — это штука колючая и красивая, как роза. Борьба за Правду — это ядро жизни. И мы с Вами это ядро толкали на протяжении полугода изо всех сил — и победили! Спасибо всем за поддержку: с глазу на глаз, в судебных залах, в открытом письме, в публичном пространстве, на моих многочисленных встречах с вами по всей стране", — написала языковед.

Вернули должность и выплатят зарплату — Фарион снова работает во Львовской политехнике - фото 2
Приказ о возобновлении Ирины Фарион в должности. Фото: t.me/irynadmytrivna

Также она добавила, что заказчиков ее увольнения нужно выявить и наказать.

Напомним, Фарион уволили из Львовского политехнического университета после ее скандального заявления по поводу русскоязычных украинских военнослужащих. После этого языковед подала иск в суд, требуя, чтобы приказ об увольнении признали незаконным и отменили.

Также мы сообщали о том, что в среду, 29 мая, Львовский апелляционный суд восстановил Фарион в должности профессора вуза, а также постановил взыскать в ее пользу заработок за период вынужденного прогула — около 124 тысяч гривен.

Университет
Львов
увольнение
Ирина Фарион

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