Ирину Фарион восстановили в должности профессора Львовской политехники

Вернули должность и выплатят зарплату — Фарион снова работает во Львовской политехнике
Ирина Фарион снова заняла должность профессора кафедры в университете "Львовская политехника". Соответствующий приказ ректор вуза Юрий Бобало подписал в пятницу, 7 июня.
Об этом языковед сообщила в своем Telegram-канале в понедельник, 10 июня.
Что известно о восстановлении Фарион в должности
Восстановить Фарион в должности постановил Львовский апелляционный суд. В вузе тогда отметили, что будут рассуждать о следующих шагах, когда получат полный текст судебного решения.
"Правда — это штука колючая и красивая, как роза. Борьба за Правду — это ядро жизни. И мы с Вами это ядро толкали на протяжении полугода изо всех сил — и победили! Спасибо всем за поддержку: с глазу на глаз, в судебных залах, в открытом письме, в публичном пространстве, на моих многочисленных встречах с вами по всей стране", — написала языковед.
Также она добавила, что заказчиков ее увольнения нужно выявить и наказать.
Напомним, Фарион уволили из Львовского политехнического университета после ее скандального заявления по поводу русскоязычных украинских военнослужащих. После этого языковед подала иск в суд, требуя, чтобы приказ об увольнении признали незаконным и отменили.
Также мы сообщали о том, что в среду, 29 мая, Львовский апелляционный суд восстановил Фарион в должности профессора вуза, а также постановил взыскать в ее пользу заработок за период вынужденного прогула — около 124 тысяч гривен.
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