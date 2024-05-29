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Фаріон перемогла в суді у справі щодо незаконного звільнення з Львівської політехніки

29 травня 2024 12:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ірина Фаріон перемогла у справі щодо звільнення з Львівської політехніки
Ірина Фаріон. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українська політична і громадська діячка Ірина Фаріон перемогла в суді у справі щодо незаконного звільнення з Львівської політехніки. Вона подавала апеляцію.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE із залу суду у середу, 29 травня.

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Раніше Галицький районний суд Львова відмовив Фаріон у поновленні на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки. Згодом вона подала апеляцію.

Фаріон заявляла, що проти укладання мирової угоди з Львівською політехнікою.

"На мою думку звільнення настільки брутальне, необґрунтоване, вмотивоване, що я виключаю будь-який спосіб мирового укладання", — наголосила вона.

Реакція Фаріон на рішення суду

Мовознавиця наголосила, що щаслива, що право існує окремо від політики.

"Це означає, що ми рухаємося у правильному напрямку, не йдеться про мене, йдеться про те, щоб працювали закони і щоб ніхто не дозволяв собі під тиском зверхників ці закони змінювати, тому я дякую колегії суддів за таке рішення", — зазначила Фаріон.

Наразі вона думає, чи повертатися до роботи в Львівській політехніці, адже суд поновив її на посаді професорки кафедри української мови

У суді також постановили стягнути на користь Фаріон заробіток за період вимушеного прогулу — понад 123 тисячі 927 гривень.

Нагадаємо, 9 травня у Львівському апеляційному суді розпочався процес розгляду справи щодо поновлення на посаді Ірини Фаріон. Попереднє засідання перенесли через те, що не прийшов представник Львівської політехніки.

Також Фаріон заявляла що зберігає за собою право і надалі звертатися до суду. При цьому вона зазначила, що якщо не віднайде справедливості в Україні, то звернеться до Європейського суду.

суд
правосуддя
Львів
звільнення
Ірина Фаріон

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