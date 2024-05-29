Ирина Фарион победила в деле об увольнении из Львовской политехники

Ирина Фарион. Фото: Новини.LIVE

Украинский политический и общественный деятель Ирина Фарион победила в суде по делу о незаконном увольнении из Львовской политехники. Она подавала апелляцию.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE из зала суда в среду, 29 мая.

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Фарион победила в суде

Ранее Галицкий районный суд Львова отказал Фарион в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Львовской политехники. Впоследствии она подала апелляцию.

Фарион заявляла, что против заключения мирового соглашения со Львовской политехникой.

"По моему мнению, увольнение настолько грубое, необоснованное, мотивированное, что я исключаю любой способ мирового заключения" , — подчеркнула она.

Реакция Фарион на решение суда

Языковед отметила, что счастлива, что право существует отдельно от политики.

"Это означает, что мы движемся в правильном направлении, речь не идет обо мне, речь идет о том, чтобы работали законы и чтобы никто не позволял себе под давлением начальников эти законы менять, поэтому я благодарю коллегию судей за такое решение", — отметила Фарион.

Сейчас она думает, возвращаться ли к работе во Львовской политехнике, ведь суд восстановил ее в должности профессора кафедры украинского языка

В суде также постановили взыскать в пользу Фарион заработок за период вынужденного прогула — более 123 тысяч 927 гривен.

Напомним, 9 мая во Львовском апелляционном суде начался процесс рассмотрения дела о возобновлении в должности Ирины Фарион. Предыдущее заседание перенесли из-за того, что не пришел представитель Львовской политехники.

Также Фарион заявляла, что сохраняет за собой право и в дальнейшем обращаться в суд. При этом она отметила, что если не найдет справедливости в Украине, то обратится в Европейский суд.