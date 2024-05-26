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Ірина Фаріон заявила, що готова звернутися до Європейського суду

26 травня 2024 21:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ірина Фаріон заявила, що готова звернутися до Європейського суду
Ірина Фаріон. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Українська політична і громадська діячка Ірина Фаріон заявила що зберігає за собою право і надалі звертатися до суду. При цьому вона зазначила, що якщо не віднайде справедливості в Україні, то звернеться до Європейського суду.

Відповідну заяву Фаріон зробила в неділю, 26 травня.

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Фаріон готова судитися і надалі

"Я залишаю за собою право наступних судових позовів", — заявила Фаріон.

Мовознавиця в черговий раз зазначила, що нікого не ображала у своїх висловлюваннях.

"Це моя право — висловлювати свої думки так, як я вважаю за потрібне. Комусь подобається, комусь не подобається. Хтось ображений, хтось не ображений. Ображаються слабкі", — зазначила Фаріон.

Вона додала, що якщо програє суд в Україні, то звертатиметься до Європейських судових інстанцій.

Наступне судове засідання у справі Ірини Фаріон відбудеться у Львові 29 травня 2024 року.

Раніше ми писали,  що Фаріон оторопіла від голої чоловічої скульптури на вокзалі Львова.

Нагадаємо, що також Фаріон подала в суд через звільнення з Львівської політехніки.

суд
скандал
Львів
Україна
Ірина Фаріон

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