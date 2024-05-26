Ірина Фаріон заявила, що готова звернутися до Європейського суду
Українська політична і громадська діячка Ірина Фаріон заявила що зберігає за собою право і надалі звертатися до суду. При цьому вона зазначила, що якщо не віднайде справедливості в Україні, то звернеться до Європейського суду.
Відповідну заяву Фаріон зробила в неділю, 26 травня.
Фаріон готова судитися і надалі
"Я залишаю за собою право наступних судових позовів", — заявила Фаріон.
Мовознавиця в черговий раз зазначила, що нікого не ображала у своїх висловлюваннях.
"Це моя право — висловлювати свої думки так, як я вважаю за потрібне. Комусь подобається, комусь не подобається. Хтось ображений, хтось не ображений. Ображаються слабкі", — зазначила Фаріон.
Вона додала, що якщо програє суд в Україні, то звертатиметься до Європейських судових інстанцій.
Наступне судове засідання у справі Ірини Фаріон відбудеться у Львові 29 травня 2024 року.
Раніше ми писали, що Фаріон оторопіла від голої чоловічої скульптури на вокзалі Львова.
Нагадаємо, що також Фаріон подала в суд через звільнення з Львівської політехніки.
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