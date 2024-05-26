Ирина Фарион заявила, что готова обратиться в Европейский суд

Ирина Фарион. Фото: скриншот

Украинский политический и общественный деятель Ирина Фарион заявила, что сохраняет за собой право и в дальнейшем обращаться в суд. При этом она отметила, что если не найдет справедливости в Украине, то обратится в Европейский суд.

Соответствующее заявление Фарион сделала в воскресенье, 26 мая.

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"Я оставляю за собой право последующих судебных тяжб", — заявила Фарион.

Языковед в очередной раз отметила, что никого не оскорбляла в своих высказываниях.

"Это мое право — высказывать свои мысли так, как я считаю нужным. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Кто-то обижен, кто-то не обижен. Обижаются слабые", — отметила Фарион.

Она добавила, что если проиграет суд в Украине, то будет обращаться в Европейские судебные инстанции.

Следующее судебное заседание по делу Ирины Фарион состоится во Львове 29 мая 2024 года.

Ранее мы писали, что Фарион оторопела от голой мужской скульптуры на вокзале Львова.

Напомним, что также Фарион подала в суд из-за увольнения из Львовской политехники.