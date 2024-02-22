Фаріон оторопіла від голої чоловічої скульптури на вокзалі Львова
Мовознавиця та колишня нардепка Ірина Фаріон прокоментувала встановлення на залізничному вокзалі Львова оголеної чоловічої скульптури "Прямостоячий" від львівського митця Володимира Семківа. Побаченим вона залишилася, судячи з її слів, шокованою.
Про це вона написала у своєму блозі в Telegram в середу, 21 лютого.
Фаріон відреагувала на скульптуру "Прямостоячий"
"Приїхала на вокзал. І остовпіла. Переді мною на п'єдесталі знеголовлене, але членистотвірне тіло по самому центрі вітальної зали. Що б означала ця криза вияву особистості? Трясця.", — пише Фаріон.
Колишня політикиня заявила, що цього автора та організатора локації "відправила б для початку до психіатра".
"Най би того голого хлопа без голови всадив на городі у своєї мами. Може б, горобці та ворони менше садовину дзьобали. То в парку грубезну баберу вриють у землю, а на гостинці, де люди мають відчути затишок, голого хлопа без голови...", — резюмує Фаріон, та додала, що "естетика сконала, як і здоровий глузд".
Відзначимо, що "Прямостоячий" з'явився на львівському вокзалі торік у вересні. Він символізує людину, яка попри катаклізми продовжує вірити у майбутнє, йде вперед, показує незламний дух українців та їхню тверду віру в українську перемогу.
Нагадаємо, раніше Ірина Фаріон висміяла одну з конкурсанток пісенного конкурсу "Євробачення" alyona alyona, додавши, що цей конкурс — "нікчемне шоу".
А незадовго до цього вона заявила, що Львів перетворився на місто диверсантів. Також Фаріон назвала людей, які досі розмовляють російською, "ущербними" та "маргіналами".
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