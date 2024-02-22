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Фаріон оторопіла від голої чоловічої скульптури на вокзалі Львова

22 лютого 2024 00:06
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Ілля Рябінін
редактор
Фаріон оторопіла від голої чоловічої скульптури на вокзалі Львова
Ірина Фаріон. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Мовознавиця та колишня нардепка Ірина Фаріон прокоментувала встановлення на залізничному вокзалі Львова оголеної чоловічої скульптури "Прямостоячий" від львівського митця Володимира Семківа. Побаченим вона залишилася, судячи з її слів, шокованою.

Про це вона написала у своєму блозі в Telegram в середу, 21 лютого.

Фаріон відреагувала на скульптуру "Прямостоячий"

"Приїхала на вокзал. І остовпіла. Переді мною на п'єдесталі знеголовлене, але членистотвірне тіло по самому центрі вітальної зали. Що б означала ця криза вияву особистості? Трясця.", — пише Фаріон.

Фаріон оторопіла від голої чоловічої скульптури на вокзалі Львова
Скульптура "Прямостоячий". Джерело: Telegram Ірини Фаріон

Колишня політикиня заявила, що цього автора та організатора локації "відправила б для початку до психіатра".

"Най би того голого хлопа без голови всадив  на городі у своєї мами. Може б, горобці та ворони менше садовину дзьобали. То в парку грубезну баберу вриють у землю, а на гостинці, де люди мають відчути затишок, голого хлопа без голови...", — резюмує Фаріон, та додала, що "естетика сконала, як і здоровий глузд".

Фаріон оторопіла від голої чоловічої скульптури на вокзалі Львова
Допис Фаріон. Джерело: Telegram Ірини Фаріон

Відзначимо, що "Прямостоячий" з'явився на львівському вокзалі торік у вересні. Він символізує людину, яка попри катаклізми продовжує вірити у майбутнє, йде вперед, показує незламний дух українців та їхню тверду віру в українську перемогу.

Нагадаємо, раніше Ірина Фаріон висміяла одну з конкурсанток пісенного конкурсу "Євробачення" alyona alyona, додавши, що цей конкурс — "нікчемне шоу".

А незадовго до цього вона заявила, що Львів перетворився на місто диверсантів. Також Фаріон назвала людей, які досі розмовляють російською, "ущербними" та "маргіналами".

скандал
Львів
Україна
мистецтво
Ірина Фаріон

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