Фарион оторопела от голой мужской скульптуры на вокзале Львова.

Ирина Фарион. Фото: УНІАН

Языковед и бывшая нардеп Ирина Фарион прокомментировала установку на железнодорожном вокзале Львова обнаженной мужской скульптуры "Прямостоящий" от львовского художника Владимира Семкива. Увиденным она осталась, судя по ее словам, шокирована.

Об этом она написала в своем блоге в Telegram в среду, 21 февраля.

Фарион отреагировала на скульптуру "Прямостоящий"

"Приехала на вокзал. И остолбенела. Передо мной на пьедестале обезглавленное, но членообразующее тело по самому центру приветственного зала. Что бы означал этот кризис проявление личности? Черт", — пишет Фарион.

Скульптура "Прямостоящий". Источник: Telegram Ирины Фарион

Бывший политик заявила, что этого автора и организатора локации "отправила бы для начала к психиатру".

"Будь того голого хлопа без головы всадил на огороде в своей мамы. Может бы, воробьи и вороны меньше фрукты клевали. Так в парке грубую бабину вроют в землю, а в помещения, где люди должны почувствовать уют, голого парня без головы", — резюмирует Фарион, и добавила, что "эстетика скончалась, как и здравый смысл".

Пост Фарион. Источник: Telegram Ирины Фарион

Отметим, что "Прямостоящий" появился на львовском вокзале в сентябре прошлого года. Он символизирует человека, который, несмотря на катаклизмы, продолжает верить в будущее, идет вперед, показывает несгибаемый дух украинцев и их твердую веру в украинскую победу.

Напомним, ранее Ирина Фарион высмеяла одну из конкурсанток песенного конкурса "Евровидение" alyona alyona, добавив, что этот конкурс — "ничтожное шоу".

А незадолго до этого она заявила, что Львов превратился в город диверсантов. Также Фарион назвала людей, которые до сих пор говорят по-русски, "ущербными" и "маргиналами".