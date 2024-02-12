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Вимога Фаріон про відновлення на посаді професорки "Львівської політехніки" — що вирішив суд

12 лютого 2024 19:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вимога Фаріон про відновлення на посаді професорки "Львівської політехніки" — що вирішив суд
Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: Youtube-канал Ірини Фаріон
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Львові Галицький районний суд відмовив колишній народній депутатці Ірині Фаріон у поновленні на посаді професора кафедри української мови Інституту гуманітарних наук Національного університету "Львівська політехніка". Як відомо, 15 листопада вищий навчальний заклад звільнив професорку "за вчинення аморального проступку".

Про це йдеться в рішенні суду від 7 лютого. 

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Яке рішення прийняли в суді

Відомо, що в грудні 2023 року Фаріон вирішила звернутися до суду з позовом до НУ "Львівська політехніка", аби там визнали незаконним та скасували наказ про звільнення її з посади професора кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки.

Також вона вимагала поновити її на цій посаді та стягнути з університету середній заробіток за весь час прогулу та судові витрати, які понесла філолог під час розгляду справи. 

Проте суд у задоволенні позову відмовив. В рішенні йдеться про те, що апеляційну скаргу можна подати впродовж 30 днів з дня його проголошення. 

скандал з Іриною Фаріон
Рішення суду щодо Ірини Фаріон. Фото: скриншот з сайту Галицького районного суду
скандал з Іриною Фаріон
Рішення суду щодо Ірини Фаріон. Фото: скриншот з сайту Галицького районного суду

Що відомо про скандал з Іриною Фаріон

7 листопада Ірина Фаріон скандально висловилася щодо українських військовослужбовців, які розмовляють російською мовою. 

Такі слова екснардепки обурили українське суспільство, зокрема студенти НУ "Львівська політехніка" вийшли на протест з вимогою звільнити її за висловлювання щодо українських військових.

Вже 15 листопада Фаріон звільнили з Львівського політехнічного університету.

Тому мовознавиця подала позов до суду щодо наказу про її звільнення з Львівської політехніки. Вона вимагає визнати його незаконним та скасувати. 

суд
Львів
Львівська область
мовний скандал
війна в Україні
Ірина Фаріон

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