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Ірина Фаріон назвала Львів містом диверсантів

28 січня 2024 19:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ірина Фаріон назвала Львів містом диверсантів
Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: скриншот з відео Сила слова
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Українська мовознавиця та докторка філологічних наук Ірина Фаріон зробила чергову скандальну заяву. За її словами Львів перетворився на місто диверсантів. Фаріон назвала людей, які досі розмовляють російською "ущербними" та "маргіналами".

Про це повідомила Ірина Фаріон у програмі "Сила слова".

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Фаріон зробила гучну заяву, що Львів перетворився на місто диверсантів, через те, що в місті побільшало російськомовних людей.

"Львів перетворився на місто диверсантів. Я йду площею Ринок, там говорять російською мовою — звідки я знаю, що це не москаль. Як я маю розрізнити москаля від русскоговорящого. В нас немає категорії юридичної русскоговорящие население, це є рішення Конституційного суду. Немає русскоязичного населення — це політичний конструкт, на який не поширюється жодне юридичне поле", — вказала Фаріон.

Також мовознавиця зробила акцент на тому, що, мовляв, українці, які досі використовують російську мову для спілкування є маргіналами. Фаріон назвала таких громадян ущербними і зауважила, що українськомовне населення "не має ними перейматися".

"Вони не хочуть про це говорити, бо вони тримаються за свою ущербність, це маргінали, це ущербні люди, які досі говорять московським язиком і ми не маємо перейматися ними. Ми маємо перейматися собою", — підкреслила Фаріон.

Нагадаємо, в Одесі затримали сина скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який намагався перетнути кордон. Ірина Фаріон обурилася тим, що фігуранта у справі розкрадання коштів для ЗСУ затримали російською мовою. 

Додамо, Ірина Фаріон в черговий раз прокоментувала слова екскомандира полку "Азов" Максима Жоріна в її адресу. Мовознавиця звинуватила військового у співпраці із спецслужбами РФ.

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Ірина Фаріон

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