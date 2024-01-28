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Ирина Фарион назвала Львов городом диверсантов

28 января 2024 19:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Ирина Фарион назвала Львов городом диверсантов
Языковед Ирина Фарион. Фото: скриншот с видео Сила слова
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинская языковед и доктор филологических наук Ирина Фарион сделала очередное скандальное заявление. По ее словам, Львов превратился в город диверсантов. Фарион назвала людей, которые до сих пор говорят на русском языке "ущербными" и "маргиналами".

Об этом сообщила Ирина Фарион в программе "Сила слова".

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Фарион сделала громкое заявление, что Львов превратился в город диверсантов, потому что в городе стало больше русскоязычных людей.

"Львов превратился в город диверсантов. Я иду по площади Рынок, там говорят на русском языке — откуда я знаю, что это не москаль. Как я должна отличить москаля от русскоговорящего. У нас нет категории юридического русскоговорящего населения, это решение Конституционного суда. Нет русскоязычного населения — это политический конструкт, на который не распространяется ни одно юридическое поле", — указала Фарион.

Также языковед сделала акцент на том, что, мол, украинцы, которые до сих пор используют русский язык для общения являются маргиналами. Фарион назвала таких граждан ущербными и заметила, что украиноязычное население "не должно ими беспокоиться".

"Они не хотят об этом говорить, потому что они держатся за свою ущербность, это маргиналы, это ущербные люди, которые до сих пор говорят московским языком и мы не должны беспокоиться о них. Мы должны беспокоиться о себе", — подчеркнула Фарион.

Напомним, в Одессе задержан сын скандального львовского бизнесмена Игорь Гринкевич, пытавшийся пересечь границу. Ирина Фарион возмутилась тем, что фигуранта по хищению средств для ВСУ задержали на русском языке.

Добавим, Ирина Фарион в очередной раз прокомментировала слова экс-командира полка "Азов" Максима Жорина в ее адрес. Языковед обвинила военного в сотрудничестве со спецслужбами РФ.

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