Требование Фарион о восстановлении в должности профессора "Львовской политехники" — что решил суд
Во Львове Галицкий районный суд отказал бывшему народному депутату Ирине Фарион в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных наук Национального университета "Львовская политехника". Как известно, 15 ноября высшее учебное заведение уволило профессора "за совершение аморального проступка".
Об этом идет речь в решении суда от 7 февраля.
Какое решение было принято в суде
Известно, что в декабре 2023 года Фарион решила обратиться в суд с иском к НУ "Львовская политехника", чтобы там признали незаконным и отменили приказ об увольнении ее с должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Львовской политехники.
Также она требовала восстановить ее в этой должности и взыскать с университета средний заработок за все время прогула и судебные издержки, которые понесла филолог при рассмотрении дела.
Однако суд в удовлетворении отказал. В решении говорится, что апелляционную жалобу можно подать в течение 30 дней со дня его провозглашения.
Что известно о скандале с Ириной Фарион
7 ноября Ирина Фарион скандально высказалась по поводу украинских военнослужащих, которые говорят на русском языке.
Такие слова экс-нардепа возмутили украинское общество, в частности, студенты НУ "Львовская политехника" вышли на протест с требованием уволить ее за высказывания в отношении украинских военных.
Уже 15 ноября Фарион уволили из Львовского политехнического университета.
Поэтому языковед подала иск в суд о приказе о ее увольнении из Львовской политехники. Она требует признать его незаконным и отменить.
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