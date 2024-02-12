Требование Фарион о восстановлении в должности профессора "Львовской политехники" — что решил суд

Языковед Ирина Фарион. Фото: Youtube-канал Ирины Фарион

Во Львове Галицкий районный суд отказал бывшему народному депутату Ирине Фарион в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных наук Национального университета "Львовская политехника". Как известно, 15 ноября высшее учебное заведение уволило профессора "за совершение аморального проступка".

Об этом идет речь в решении суда от 7 февраля.

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Какое решение было принято в суде

Известно, что в декабре 2023 года Фарион решила обратиться в суд с иском к НУ "Львовская политехника", чтобы там признали незаконным и отменили приказ об увольнении ее с должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Львовской политехники.

Также она требовала восстановить ее в этой должности и взыскать с университета средний заработок за все время прогула и судебные издержки, которые понесла филолог при рассмотрении дела.

Однако суд в удовлетворении отказал. В решении говорится, что апелляционную жалобу можно подать в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Решение суда относительно Ирины Фарион. Фото: скриншот с сайта Галицкого районного суда

Решение суда относительно Ирины Фарион. Фото: скриншот с сайта Галицкого районного суда

Что известно о скандале с Ириной Фарион

7 ноября Ирина Фарион скандально высказалась по поводу украинских военнослужащих, которые говорят на русском языке.

Такие слова экс-нардепа возмутили украинское общество, в частности, студенты НУ "Львовская политехника" вышли на протест с требованием уволить ее за высказывания в отношении украинских военных.

Уже 15 ноября Фарион уволили из Львовского политехнического университета.

Поэтому языковед подала иск в суд о приказе о ее увольнении из Львовской политехники. Она требует признать его незаконным и отменить.