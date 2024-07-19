Ирину Фарион ранили во Львове

На одной из улиц Львова произошла стрельба — возможно, ранена Ирина Фарион
Во Львове были слышны выстрелы. Возможно, ранения получила Ирина Фарион, которую отвезли в больницу.
Об этом сообщил нардеп Игорь Зинкевич в пятницу, 19 июля.
Стреляли в Ирину Фарион
Во Львове на улице Масарика стреляли в языковеда и педагога Ирину Фарион. По предварительным данным, женщина жива, ее госпитализировали. Позже народный депутат Игорь Зинкевич добавил, что Фарион находится в тяжелом состоянии.
Сообщается, что покушение произошло у дома Ирины Фарион. Соседи видели стрелявшего. Он был в перчатках, а оружие было без глушителя. На вид ему было 20-25 лет.
Пока никакого официального подтверждения этой информации нет.
Ранее мы писали, что Ирина Фарион снова заняла должность профессора кафедры в университете "Львовская политехника". Соответствующий приказ ректор вуза Юрий Бобало подписал в пятницу, 7 июня.
Напомним, Фарион уволили из Львовского политехнического университета после ее скандального заявления по поводу русскоязычных украинских военнослужащих. После этого языковед подала иск в суд, требуя, чтобы приказ об увольнении признали незаконным и отменили.
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