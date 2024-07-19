Ирину Фарион ранили во Львове

Языковед Ирина Фарион. Фото: Детектор Медиа

Во Львове были слышны выстрелы. Возможно, ранения получила Ирина Фарион, которую отвезли в больницу.

Об этом сообщил нардеп Игорь Зинкевич в пятницу, 19 июля.

Читайте также:

Стреляли в Ирину Фарион

Во Львове на улице Масарика стреляли в языковеда и педагога Ирину Фарион. По предварительным данным, женщина жива, ее госпитализировали. Позже народный депутат Игорь Зинкевич добавил, что Фарион находится в тяжелом состоянии.

Сообщается, что покушение произошло у дома Ирины Фарион. Соседи видели стрелявшего. Он был в перчатках, а оружие было без глушителя. На вид ему было 20-25 лет.

Сообщение Игоря Зинкевича. Фото: скриншот

Пока никакого официального подтверждения этой информации нет.

Ранее мы писали, что Ирина Фарион снова заняла должность профессора кафедры в университете "Львовская политехника". Соответствующий приказ ректор вуза Юрий Бобало подписал в пятницу, 7 июня.

Напомним, Фарион уволили из Львовского политехнического университета после ее скандального заявления по поводу русскоязычных украинских военнослужащих. После этого языковед подала иск в суд, требуя, чтобы приказ об увольнении признали незаконным и отменили.