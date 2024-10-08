Суд у Львові розглядає апеляцію адвокатів підозрюваного у вбивстві Фаріон

Засідання суду у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові 8 жовтня розпочалося судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги адвоката підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон Вʼячеслава Зінченка. Захист просить змінити запобіжний захід на тримання під домашнім арештом з носінням електронного браслета.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду.

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Львівський апеляційний суд сьогодні почав розгляд скарги сторони захисту підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Його адвокати просять змінити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 листопада на тримання під домашнім арештом з носінням електронного браслета.

Адвокат підозрюваного Ігор Сулима заявив, що доказів для висунення підозри та тримання під вартою Зінченка недостатньо. За його словами, жоден з опитаних свідків не підтвердив, що саме Зінченка бачили на місці злочину.

Однак суд залишив без змін запобіжний захід для В’ячеслава Зінченка, і він залишився в СІЗО. Прокурор наполягав, що підозра обґрунтована і всі докази враховані.

"При продовженні запобіжного заходу слідчий суддя врахував долучені докази. Під час експертизи на лавці, яка знаходилася на місці подій, вилучені запахові сліди, які на 99% сходяться з Вʼячеславом Зінченком", — наголосив прокурор.

Зазначимо, раніше Галицький районний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. Суд продовжив арешт до 17 листопада.

Також було продовжено строк досудового розслідування у справі про вбивство ще на шість місяців — до 26 січня 2025 року.

Нагадаємо, 6 жовтня стало відомо, що на війні загинув зять Ірини Фаріон Василь Особа. Це сталося на Сіверському напрямку.