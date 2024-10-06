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На війні загинув зять Фаріон

6 жовтня 2024 13:49
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Василь Особа загинув на фронті
Військовий Василь Особа. Фото: Facebook
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

На фронті загинув Василь Особа, зять мовознавиці Ірини Фаріон. Це сталося на Сіверському напрямку.

Про це повідомила дружина Софія Семчишин у Facebook у неділю, 6 жовтня.

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На війні загинув зять Фаріон

 Боєць Легіону Свободи, мінометник, старший солдат 4-го батальйону "Сила Свободи" бригади швидкого реагування "Рубіж" Василь Особа загинув у бою з окупантами на Сіверському напрямку.

"Горіть у пеклі, покидьки. Василя Особу вбито. Моя любов", — написала Семчишин.

Побратими у соцмережах висловлюють співчуття дружині та дітям.

Нагадаємо, у Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Після операції Фаріон врятувати не вдалося. Мовознавиця померла у львівській лікарні. 

За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що мовознавицю доправили у критичному стані з важкою вогнепальною травмою головного мозку. 

смерть Львів військові війна в Україні Ірина Фаріон загибель

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