Смерть Ірини Фаріон у п'ятницю, 19 липня — коментар лікарів

Колишня народна депутатка і мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: detector.media

Керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець прокоментувала смерть мовознавиці Ірини Фаріон у п'ятницю, 19 липня. За її словами, серце пацієнтки не витримало.

Про це Наталія Матолінець повідомила в коментарі ЗМІ.

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"На жаль попри всі зусилля медиків, реанімаційні заходи, врятувати життя Ірини Фаріон не вдалося, пацієнтка померла", — зазначила лікарка.

Вона нагадала, що Фаріон поступила до них у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку. Після операції жінку перевели до реанімаційного відділення для продовження лікування.

"Серце пацієнтки не витримало. На жаль, в даній ситуації медицина виявилася безсилою. Ми приносимо щирі співчуття рідним Ірини Фаріон", — додала Матолінець.

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