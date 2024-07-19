Смерть Ирины Фарион в пятницу, 19 июля — комментарий врачей

Бывшая народный депутат и языковед Ирина Фарион. Фото: detector.media

Руководитель анестезиологической службы Первого ТМО Львова Наталья Матолинец прокомментировала смерть языковеда Ирины Фарион в пятницу, 19 июля. По ее словам, сердце пациентки не выдержало.

Об этом Наталья Матолинец сообщила в комментарии СМИ.

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Смерть Ирины Фарион 19 июля

"К сожалению, несмотря на все усилия медиков, реанимационные меры, спасти жизнь Ирины Фарион не удалось, пациентка умерла", — отметила врач.

Она напомнила, что Фарион поступила к ним в критическом состоянии, с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга. После операции женщину перевели в реанимационное отделение для продолжения лечения.

"Сердце пациентки не выдержало. К сожалению, в данной ситуации медицина оказалась бессильной. Мы приносим искренние соболезнования родным Ирины Фарион", — добавила Матолинец.

Напомним, что первым о смерти Ирины Фарион сообщил депутат ЛГС Игорь Зинкевич. Он уточнил, что это произошло в 23:20. Также по поводу гибели языковеда высказался председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, по его словам, поиски нападающего продолжаются.

В то же время трагедию прокомментировал и мэр Львова Андрей Садовый. Он подчеркнул, что убийцу нужно найти, а заказчика привлечь к полной ответственности.

Попытка убийства Ирины Фарион 19 июля

Как известно, в пятницу, 19 июля, произошло покушение на жизнь Ирины Фарион. Во время стрельбы ее ранили в голову, женщину в тяжелом состоянии забрала скорая. Министр МВД Игорь Клименко заявил, что нападение на языковеда квалифицировано как покушение на умышленное убийство.

Также на покушение на жизнь Фарион отреагировал и Президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что сейчас Клименко и руководитель СБУ Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападающего на Ирину Фарион.