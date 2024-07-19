Ірина Фаріон померла у лікарні 19 липня

Ірина Фаріон померла у львівській лікарні, — ОВА
Скандальна мовознавиця Ірина Фаріон в п'ятницю, 19 липня, померла у львівській лікарні. На неї було вчинено замах, нападника шукає поліція.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.
Смерть Ірини Фаріон 19 липня
"Дуже прикро, але, попри всі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося. Щирі співчуття рідним, близьким та учням Ірини Дмитрівни. Пошуки нападника ще тривають", — зазначив Козицький.
Зауважимо, що першим повідомив про смерть Фаріон депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. За його словами, це сталося о 23:20.
Своєю чергою на смерть мовознавиці відреагував і мер Львова Андрій Садовий.
"Громада Львова висловлює щирі співчуття родині та всім, хто її знав і любив. Це дуже страшно і жахливо. Я завжди кажу, що в Україні більше немає безпечного місця. Але щоб таке зухвале, нагле вбивство. Вбивцю треба знайти!" — наголосив міський голова.
Він подякував поліції, які працюють над пошуками вбивці, а також додав, що "замовник має бути відомим і нести повну відповідальність".
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