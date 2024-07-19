Замах на Ірину Фаріон 19 липня — в якому стані після операції

Екснардепка і мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: Суспільне

Керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець заявила, що лікарі прооперували екснардепку та мовознавицю Ірину Фаріон, на яку в п'ятницю, 19 липня, було скоєно замах. За словами медикині, жінку перевели до реанімації, її стан критичний.

Про це Наталія Матолінець повідомила в коментарі ЗМІ.

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Стан Ірини Фаріон після операції

Лікарка зазначила, що близько 20:00 19 липня до них надійшла пацієнтка Фаріон у критичному стані, з ознаками відкритого проникаючого вогнепального поранення.

"Вона (Ірина Фаріон. — Ред.) перебуває у критичному стані. Глибока мозкова кома. Пацієнтка на штучній вентиляції легень, зараз перебуває в операційній. Лікарі продовжують боротись за її життя", — пояснила Матолінець.

Що відомо про замах на Ірину Фаріон 19 липня

Нагадаємо, що в п'ятницю, 19 липня, в Ірину Фаріон стріляли, внаслідок чого вона отримала тяжке поранення. Міністр МВС Ігор Клименко заявив, що напад на мовознавицю кваліфіковано як замах на умисне вбивство.

Також на спробу вбивства Фаріон відреагував і Президент України Володимир Зеленський. За його словами, кожен, хто винен у цьому нападі, має нести повну відповідальність. Наразі Клименко та керівник СБУ Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон.

Додамо, що на інцидент зі скандальною мовознавицею також відреагували українські знаменитості.