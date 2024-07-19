Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Фарион прооперировали врачи — в каком состоянии пострадавшая arrow

Фарион прооперировали врачи — в каком состоянии пострадавшая

19 июля 2024 23:02
обновлено: 23:19
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Покушение на Ирину Фарион 19 июля — в каком состоянии после операции
Экс-нардеп и языковед Ирина Фарион. Фото: Суспільне
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Руководитель анестезиологической службы Первого ТМО Львова Наталья Матолинец заявила, что врачи прооперировали экс-нардепа и языковеда Ирину Фарион, на которую в пятницу, 19 июля, было совершено покушение. По словам медика, женщину перевели в реанимацию, ее состояние критическое.

Об этом Наталья Матолинец сообщила в комментарии СМИ.

Читайте также:

Состояние Ирины Фарион после операции

Врач отметила, что около 20:00 19 июля к ним поступила пациентка Фарион в критическом состоянии, с признаками открытого проникающего огнестрельного ранения.

"Она (Ирина Фарион. — Ред.) находится в критическом состоянии. Глубокая мозговая кома. Пациентка на искусственной вентиляции легких сейчас находится в операционной. Врачи продолжают бороться за ее жизнь", — пояснила Матолинец.

Что известно о покушении на Ирину Фарион 19 июля

Напомним, что в пятницу, 19 июля, в Ирину Фарион стреляли, в результате чего она получила тяжелое ранение. Министр МВД Игорь Клименко заявил, что нападение на языковеда квалифицировано как покушение на умышленное убийство.

Также на попытку убийства Фарион отреагировал и Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, каждый виновен в этом нападении должен нести полную ответственность. Клименко и руководитель СБУ Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападающего на Ирину Фарион.

Добавим, что на инцидент со скандальным языковедом также отреагировали украинские знаменитости.

оружие Львов стрельба медики операция покушение ранение Ирина Фарион

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня