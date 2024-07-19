Покушение на Ирину Фарион 19 июля — в каком состоянии после операции

Фарион прооперировали врачи — в каком состоянии пострадавшая
Руководитель анестезиологической службы Первого ТМО Львова Наталья Матолинец заявила, что врачи прооперировали экс-нардепа и языковеда Ирину Фарион, на которую в пятницу, 19 июля, было совершено покушение. По словам медика, женщину перевели в реанимацию, ее состояние критическое.
Об этом Наталья Матолинец сообщила в комментарии СМИ.
Состояние Ирины Фарион после операции
Врач отметила, что около 20:00 19 июля к ним поступила пациентка Фарион в критическом состоянии, с признаками открытого проникающего огнестрельного ранения.
"Она (Ирина Фарион. — Ред.) находится в критическом состоянии. Глубокая мозговая кома. Пациентка на искусственной вентиляции легких сейчас находится в операционной. Врачи продолжают бороться за ее жизнь", — пояснила Матолинец.
Что известно о покушении на Ирину Фарион 19 июля
Напомним, что в пятницу, 19 июля, в Ирину Фарион стреляли, в результате чего она получила тяжелое ранение. Министр МВД Игорь Клименко заявил, что нападение на языковеда квалифицировано как покушение на умышленное убийство.
Также на попытку убийства Фарион отреагировал и Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, каждый виновен в этом нападении должен нести полную ответственность. Клименко и руководитель СБУ Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападающего на Ирину Фарион.
Добавим, что на инцидент со скандальным языковедом также отреагировали украинские знаменитости.
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