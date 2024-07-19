Ирина Фарион скончалась в больнице 19 июля

Бывшая народная депутат и языковед Ирина Фарион. Фото: detector.media

Скандальная языковед Ирина Фарион в пятницу, 19 июля, скончалась во львовской больнице. На нее было совершено покушение, нападающего ищет полиция.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

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"Очень досадно, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны. Поиски нападающего еще продолжаются" , - отметил Козицкий.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Максима Козицкого

Отметим, что первым сообщил о смерти Фарион депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. По его словам, это произошло в 23.20.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Игоря Зинкевича

В свою очередь на смерть языковеда отреагировал и мэр Львова Андрей Садовый.

"Общество Львова выражает искренние соболезнования семье и всем, кто ее знал и любил. Это очень страшно и ужасно. Я всегда говорю, что в Украине больше нет безопасного места. Но чтобы такое дерзкое, наглое убийство. Убийцу нужно найти!" — подчеркнул городской голова.

Он поблагодарил полицию, работающую над поисками убийцы, а также добавил, что "заказчик должен быть известен и нести полную ответственность".

Скриншот сообщения из Telegram-канала Андрея Садового

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