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Ирина Фарион умерла во львовской больнице, - ОВА

19 июля 2024 23:31
обновлено: 23:42
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Ирина Фарион скончалась в больнице 19 июля
Бывшая народная депутат и языковед Ирина Фарион. Фото: detector.media
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Скандальная языковед Ирина Фарион в пятницу, 19 июля, скончалась во львовской больнице. На нее было совершено покушение, нападающего ищет полиция.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

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Смерть Ирины Фарион 19 июля

"Очень досадно, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны. Поиски нападающего еще продолжаются" , - отметил Козицкий.

Почему погибла Ирина Фарион 19 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала Максима Козицкого

Отметим, что первым сообщил о смерти Фарион депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. По его словам, это произошло в 23.20.

Подробности смерти Ирины Фарион 19 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала Игоря Зинкевича

В свою очередь на смерть языковеда отреагировал и мэр Львова Андрей Садовый.

"Общество Львова выражает искренние соболезнования семье и всем, кто ее знал и любил. Это очень страшно и ужасно. Я всегда говорю, что в Украине больше нет безопасного места. Но чтобы такое дерзкое, наглое убийство. Убийцу нужно найти!" — подчеркнул городской голова.

Он поблагодарил полицию, работающую над поисками убийцы, а также добавил, что "заказчик должен быть известен и нести полную ответственность".

Как погибла Ирина Фарион 19 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала Андрея Садового

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