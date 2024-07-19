Замах на Ірину Фаріон — коментар поліції

Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: Дитектор медіа

У п'ятницю, 19 липня, у Львові стався замах на Ірину Фаріон. Відомо, що вона отримала вогнепальне поранення голови. Поліція Львівської області розслідує спробу вбивства громадської діячки.

Про це повідомила пресслужба поліції у Telegram.

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Замах на Ірину Фаріон

За даними поліції, 60-річну жінку з вогнепальним пораненням голови терміново доставлено до лікарні. Правоохоронці активно шукають нападника.

Приблизно о 19:30, на одній з вулиць Львова невідома особа вистрілила в громадську діячку. Потерпілу госпіталізовано з пораненням голови.

На місці події працюють слідчі, оперативники та керівництво поліції Львівської області. Зараз вживаються заходи для ідентифікації особи стрілка та його затримання.

Раніше ми писали, що Ірина Фаріон знову обійняла посаду професорки кафедри в університеті "Львівська політехніка". Відповідний наказ ректор вишу Юрій Бобало підписав в п'ятницю, 7 червня.

Нагадаємо, Фаріон звільнили з Львівського політехнічного університету після її скандальної заяви щодо російськомовних українських військовослужбовців. Після цього мовознавиця подала позов до суду, вимагаючи, аби наказ про звільнення визнали незаконним і скасували.