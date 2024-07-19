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Полиция подтвердила информацию о покушении на Фарион

19 июля 2024 20:30
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Покушение на Ирину Фарион — комментарий полиции
Языковед Ирина Фарион. Фото: Дитектор медиа
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В понедельник 19 июля во Львове произошло покушение на Ирину Фарион. Известно, что она получила огнестрельное ранение головы. Полиция Львовской области расследует попытку убийства общественного деятеля.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Telegram.

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По данным полиции, 60-летняя женщина с огнестрельным ранением головы срочно доставлена в больницу. Правоохранители активно ищут нападающего.

Приблизительно в 19:30, на одной из улиц Львова неизвестный выстрелил в общественного деятеля. Потерпевшая госпитализирована с ранением головы.

На месте происшествия работают следователи, оперативники и руководство полиции Львовской области. Сейчас принимаются меры по идентификации личности стрелка и его задержанию.

Ранее мы писали, что Ирина Фарион снова заняла должность профессора кафедры в университете "Львовская политехника". Соответствующий приказ ректор вуза Юрий Бобало подписал в пятницу, 7 июня.

Напомним, Фарион уволили из Львовского политехнического университета после ее скандального заявления по поводу русскоязычных украинских военнослужащих. После этого языковед подала иск в суд, требуя, чтобы приказ об увольнении признали незаконным и отменили.

Львов полиция Львовская область покушение Ирина Фарион Нацполиция

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