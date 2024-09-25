У Львові відкрили вже другу таблицю на честь Ірини Фаріон

Меморіальна таблиця Ірині Фаріон, Львів. Фото: Новини.LIVE

У Львові на фасаді ліцею №75 імені Лесі Українки встановили меморіальну таблицю на честь Ірині Фаріон. У цьому навчальному закладі свого часу здобувала освіту українська мовознавиця.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE у середу, 25 вересня.

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Таблиця на честь Ірини Фаріон у Львові

Таблицю на честь української мовознавиці Ірини Фаріон облаштували на фасаді ліцею №75, де навчалася мовознавиця протягом 1971-1981 років.

Прапор з меморіального знаку зняли донька Фаріон Софія, а також онуки мовознавиці та її однопартійці.

Меморіальна таблиця Ірині Фаріон на вулиці Масарика, 3. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 27 серпня на фасаді будинку на вулиці Масарика, 3, в якому проживала Ірина Фаріон, відкрили першу меморіальну таблицю. Церемонію присвятити до 40 днів від загибелі мовознавиці.

Як писали Новини.LIVE, замах на Ірину Фаріон стався у Львові 19 липня. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Після операції Фаріон врятувати не вдалося. Мовознавиця померла у львівській лікарні.

За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що мовознавицю доправили у критичному стані із важкою вогнепальною травмою головного мозку.

19 вересня у Галицькому районному суді у Львові пройшло судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Підозрюваному В'ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід.