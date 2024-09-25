Во Львове открыли уже вторую таблицу в честь Ирины Фарион

Мемориальная таблица Ирине Фарион, Львов. Фото: Новини.LIVE

Во Львове на фасаде лицея №75 имени Леси Украинки установили мемориальную таблицу в честь Ирины Фарион. В этом учебном заведении в свое время получала образование украинский языковед.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE в среду, 25 сентября.

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Таблицу в честь украинского языковеда Ирины Фарион открыли на фасаде лицея №75, где училась языковед в течение 1971-1981 годов.

Флаг с мемориального знака сняли дочь Фарион София, а также внуки языковеда и ее однопартийцы.

Мемориальная таблица Ирины Фарион на улице Масарика, 3. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 27 августа на фасаде дома по улице Масарика, 3, в котором проживала Ирина Фарион, открыли первую мемориальную таблицу. Церемонию приурочили к 40 дням от гибели языковеда.

Как писали Новини.LIVE, покушение на Ирину Фарион произошло во Львове 19 июля. Она получила огнестрельное ранение головы. После операции Фарион спасти не удалось. Языковед умерла во львовской больнице.

По словам врачей, сердце пациентки не выдержало. Там отметили, что пациентку доставили в критическом состоянии с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

19 сентября в Галицком районном суде во Львове прошло судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Подозреваемому Вячеславу Зинченко продлили меру пресечения.