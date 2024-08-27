В пам'ять про Фаріон: у Львові відкрили меморіальну таблицю про мовознавицю

Люди під будинком Ірини Фаріон у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 27 серпня, минає 40 днів з дня вбивства політичної й громадської діячки Ірини Фаріон. Цього дня у Львові відкрили меморіальну таблицю Ірині Фаріон на фасаді будинку, де проживала мовознавиця.

Про це інформує кореспондентка Новини.LIVE

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В пам'ять про Ірину Фаріон

У Львові, на вулиці Масарика, де проживала мовознавиця Ірина Фаріон, відкрили меморіальну дошку. Вшанувати пам'ять філологині прийшли десятки небайдужих людей, колег, знайомих, друзів та родичів.

Зокрема, її донька Софія й онуки Дмитро та Ева зняли стяг УПА з таблиці. Після відкриття пам'ятної дошки священнослужитель освятив її. Донька мовознавиці заявила, що їй важливо, що всі усвідомлять постать Фаріон, але вважає, що важливо оцінити людину, коли вона живе.

"На місці біля цієї меморіальної таблиці кожен має зрозуміти, що вона була надпотужним діячем, сильною, сміливою людиною та українкою, яку було вбито за мову", — каже Софія.

Подруга Фаріон та доцент катедри української мови Оксана Микитюк пригадує, що вони часто разом їздили на конференції та писали доповіді на схожі теми. Жінка розповідає, що Фаріон любила зателефонувати і так по-галицьки запросити її на кавування.

"Це було спільне кавування, чаювання. Вдома беру в руки горнятко, а його подарувала Ірина, наливаю собі в тарілку суп, а тарілку мені привезла з Косова Ірина. Тому за 33 роки нашого спільного життєвого шляху це виглядає ось так", — ділиться спогадами подруга.

Нагадаємо, в Ірину Фаріон стріляли 19 липня 2024 року. Жінка померла у лікарні. 22 липня з мовознавицею попрощалися тисячі українців. Її поховали на Личаківському кладовищі, на полі № 22.

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