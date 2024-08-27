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Убита за язык — во Львове открыли мемориальную доску Ирине Фарион

27 августа 2024 16:57
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
В память о Фарионе: во Львове открыли мемориальную таблицу о языковеде
Люди под домом Ирины Фарион во Львове сегодня. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 27 августа, проходит 40 дней со дня убийства политического и общественного деятеля Ирины Фарион. В это время во Львове открыли мемориальную табличку Ирине Фарион на фасаде дома, где проживала языковед.

Об этом сообщает корреспондентка Новости.LIVE

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В память об Ирине Фарион 

Во Львове, на улице Масарика, где проживала языковед Ирина Фарион, открыли мемориальную доску. Почтить память филологи пришли десятки неравнодушных людей, коллег, знакомых, друзей и родственников.

В частности, ее дочь София и внуки Дмитрий и Ева сняли флаг УПА с таблички. После открытия памятной доски священнослужитель освятил ее. Дочь языковеда заявила, что ей важно, что все осознают фигуру Фарион, но считает, что важно оценить человека, когда он живет.

"На месте возле этой мемориальной таблички каждый должен понять, что она была сверхмощным деятелем, сильным, смелым человеком и украинкой, убитой за язык", — говорит София.

Подруга Фарион и доцент кафедры украинского языка Оксана Микитюк вспоминает, что часто вместе ездили на конференции и писали доклады на похожие темы. Женщина рассказывает, что Фарион любила позвонить по телефону и так по-галицки пригласить ее на кофе.

"Это было общее питье кофе, чаепитие. Дома беру в руки чашку, а ее подарила Ирина, наливаю себе в тарелку суп, а тарелку мне привезла из Косово Ирина. Поэтому за 33 года нашего общего жизненного пути это выглядит вот так", — делится воспоминаниями подруга.

Напомним, в Ирину Фарион стреляли 19 июля 2024 года. Женщина скончалась в больнице. 22 июля с языковедом простились тысячи украинцев. Ее похоронили на Лычаковском кладбище, на поле №22.

Все о Фарион

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