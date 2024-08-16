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У Львові жінки напали на шанувальницю Фаріон через прохання говорити українською

16 серпня 2024 23:41
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Російськомовні жінки напали на киянку у Львові
Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: https://t.me/s/irynadmytrivna
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Львові дві жінки напали на дівчину, звинувативши її в агресії через прохання спілкуватися українською мовою. Постраждала розповіла, що ситуація виникла під час її повернення з Личаківського кладовища, де вона вшановувала пам'ять мовознавиці Ірини Фаріон.

Про це дівчина розповіла в коментарі для НТА у п'ятницю, 16 серпня.

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За словами дівчини, вона зайшла до магазину, де помітила, що дві відвідувачки спілкуються російською. Вона вирішила звернутися до них із проханням розмовляти українською мовою, враховуючи, що вони знаходяться в українському магазині. Однак у відповідь отримала агресивну реакцію. Жінки почали її ображати, заявляючи, що Ірина Фаріон вже померла, а російськомовні люди продовжують зазнавати утисків у місті.

Слова жінок перейшли у відверті погрози, вони звинуватили дівчину в неповазі до старших і обізвали її "недолугою любителькою Фаріон". Після цих подій дівчина зізналася, що досі перебуває у стресі через таку агресію. Вона висловила обурення тим, що люди дозволяють собі спілкуватися мовою агресора в країні, яка перебуває у стані війни.

Дівчина також зазначила, що колись і сама користувалася російською мовою, але завдяки впливу Ірини Фаріон тепер вільно володіє українською. Вона не розуміє тих, хто відмовляється вивчати державну мову, і вважає, що ігнорування цього питання може призвести до подальшої агресії з боку Росії.

 

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