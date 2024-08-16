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Во Львове женщины напали на поклонницу Фарион из-за просьбы говорить по-украински

16 августа 2024 23:41
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Русскоязычные женщины напали на киевлянку во Львове
Языковед Ирина Фарион. Фото: https://t.me/s/irynadmytrivna
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Во Львове две женщины напали на девушку, обвинив ее в агрессии по просьбе общаться на украинском языке. Пострадавшая рассказала, что ситуация возникла при ее возвращении из Лычаковского кладбища, где она чтила память языковеда Ирины Фарион.

Об этом она рассказала в комментарии для НТА в пятницу, 16 августа.

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По словам девушки, она зашла в магазин, где заметила, что две посетительницы общаются на русском. Она решила обратиться к ним с просьбой разговаривать по-украински, учитывая, что они находятся в украинском магазине. Однако в ответ получила агрессивную реакцию. Женщины начали ее оскорблять, заявляя, что Ирина Фарион уже умерла, а русскоязычные люди продолжают испытывать притеснения в городе.

Слова женщин перешли в откровенные угрозы, они обвинили девушку в неуважении к старшим и обозвали ее "нелепой любительницей Фарион". После этих событий девушка призналась, что до сих пор находится в стрессе из-за такой агрессии. Она выразила возмущение тем, что люди позволяют себе общаться на языке агрессора в стране, которая находится в состоянии войны.

Девушка также отметила, что когда-то и сама пользовалась русским языком, но благодаря влиянию Ирины Фарион теперь свободно владеет украинским. Она не понимает тех, кто отказывается изучать государственный язык и считает, что игнорирование этого вопроса может привести к дальнейшей агрессии со стороны России.

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