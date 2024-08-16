Загрязнение реки Ракитная во Львовской области, вымирает рыба

Загрязнение реки во Львовской области. Фото иллюстративное: Слово и дело

В Золочевском районе Львовской области прокуратура начала расследование в связи с загрязнением реки Ракитна. Сообщается, что одно из местных предприятий сбрасывает в реку вредные отходы.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в пятницу, 16 августа.

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Загрязнение реки во Львовской области

Прокуроры Золочевской окружной прокуратуры зарегистрировали уголовное производство по факту нарушения правил охраны водных объектов.

Сообщается, что одно из местных предприятий сбрасывает в реку вредные отходы. В результате произошло загрязнение воды, которое привело к гибели рыбы и водных биоресурсов.

"Прокуроры и следователи полиции принимают все необходимые меры для документирования преступления", — говорится в сообщении прокуратуры.

Решается вопрос о назначении ряда экспертиз.