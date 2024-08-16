Загрязнение реки Ракитная во Львовской области, вымирает рыба

Во Львовской области предприятие сбрасывает вредные отходы в реку — прокуратура начала расследование
В Золочевском районе Львовской области прокуратура начала расследование в связи с загрязнением реки Ракитна. Сообщается, что одно из местных предприятий сбрасывает в реку вредные отходы.
Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в пятницу, 16 августа.
Загрязнение реки во Львовской области
Прокуроры Золочевской окружной прокуратуры зарегистрировали уголовное производство по факту нарушения правил охраны водных объектов.
Сообщается, что одно из местных предприятий сбрасывает в реку вредные отходы. В результате произошло загрязнение воды, которое привело к гибели рыбы и водных биоресурсов.
"Прокуроры и следователи полиции принимают все необходимые меры для документирования преступления", — говорится в сообщении прокуратуры.
Решается вопрос о назначении ряда экспертиз.
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