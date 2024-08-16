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Реабилитация семей военных — во Львовской области проведут мероприятие по психологической поддержке

16 августа 2024 17:26
Дмитрий Галушка - Редактор
Во Львовской области проведут мероприятие по психологической поддержке ветеранов и их семей
Военные и их семьи. Фото: Львовская ОВА
Дмитрий Галушка - Редактор

Во Львовской области пройдет благотворительное мероприятие, целью которого является психологическая и духовная реабилитация военнослужащих и их родных. Приобщиться к этому событию могут ветераны и военные вместе со своими женами и детьми.

Об этом сообщили во Львовской областной государственной администрации в пятницу, 16 августа.

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"Вскоре состоится пятый заезд в рамках проекта "Реабилитации семей военных", направленный на укрепление семейных связей, восстановление взаимопонимания и доверия, на базе тренингового центра во Львовской области", — говорится в сообщении.

Мероприятие продлится с 30 августа по 8 сентября.

Организаторы отмечают, что участие полностью бесплатно. Для всех желающих обеспечат проезд, проживание, питание, профессиональное сопровождение психотерапевтов и священника. Также будут выездные экскурсии.

"Принять приглашают ветеранов, военных и обязательно членов их семей — жен и детей", — отмечают организаторы.

Львовская область
Военные и их родные во время реабилитационного сеанса. Фото: Львовская ОВА
реабилитационный лагерь
Ветераны с женами и детьми. Фото: Львовская ОВА

Зарегистрироваться можно по ссылке: http://surl.li/uvqlnk

Организатором стал Патриарший паломнический центр Украинской греко-католической церкви при поддержке БО "Мудрое дело". Также проведению мероприятия оказал содействие Координационный центр при Львовской ОВА.

реабилитационный лагерь
Психологический тренинг для ветеранов и их семей. Фото: Львовская ОВА

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