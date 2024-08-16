На Львівщині проведуть захід з психологічної підтрімки ветеранів та їх родин

Військові та їх родини. Фото: Львівська ОВА

У Львівській області пройде пройде благодійний захід, метою якого є психологічна і духовна реабілітація військовослужбовців та їхніх рідних. Долучитися до цієї події можуть ветерани та військові разом зі своїми дружинами і дітьми.

Про це повідомили у Львівські обласній державній адміністрації у п'ятницю, 16 серпня.

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Психологічна і духовна реабілітація

"Невдовзі відбудеться п'ятий заїзд у межах проєкту "Реабілітації родин військових", що спрямований на зміцнення сімейних звʼязків, відновлення взаєморозуміння й довіри, на базі тренінгового центру у Львівській області", — говориться у повідомленні.

Зазначається, що захід триватиме з 30 серпня по 8 вересня.

Організатори наголошують, що участь повністю безкоштовна. Для усіх охочих забезпечать проїзд, проживання, харчування, фаховий супровід психотерапевтів та священника. Також будуть виїзні екскурсії.

"Долучитися запрошують ветеранів, військових та обов'язково членів їх родин — дружин та дітей", — зазначають організатори.

Військові та їх рідні під час реабілітаційного сеансу. Фото: Львівська ОВА

Ветерани з дружинами і дітьми. Фото: Львівська ОВА

Зареєструватися можна за посиланням: http://surl.li/uvqlnk

Організатором став Патріарший паломницький центр Української греко-католицької церкви за підтримки БО "Мудра справа". Також проведенню заходу посприяв Координаційний центр при Львівській ОВА.