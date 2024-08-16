Забруднення річки Рокитна у Львівській області, вимирає риба

Забруднення річки на Львівщині. Фото ілюстративне: Слово і діло

У Золочівському районі Львівської області прокуратура розпочала розслідування у зв'язку із забруднення річки Рокитна. Повідомляється, що одне із місцевих підприємств скидає у річку шкідливі відходи.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у п'ятницю, 16 серпня.

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Забруднення річки на Львівщині

Прокурори Золочівської окружної прокуратури зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення правил охорони водних об’єктів.

Повідомляється, що одне із місцевих підприємств скидає у річку шкідливі відходи. Внаслідок цього відбулось забруднення води, яке призвело до загибелі риби та водних біоресурсів.

"Прокурори та слідчі поліції вживають всіх належних заходів для документування злочину", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі вирішується питання про призначення ряду експертиз.