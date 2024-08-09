Вбивство Ірини Фаріон — донька екснардепки Особа взяла охорону

Донька Фаріон почала ходити з охороною після смерті матері
9 серпня 2024 18:40
Донька Фаріон Софія Особа. Фото: Telegram-канал Ірини Фаріон
Донька покійної екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон, Софія Особа стала після смерті матері ходити з охороною. Щоправда, причини такого вчинку донька експолітикині не називає.
Про це вона написала у Telegram-каналі, який належав покійній Ірині Фаріон у четвер, 8 серпня.
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У своєму дописі жінка подякувала всім небайдужим за підтримку пам'яті її матері.
"Всі будуть покарані! Мій біль не втамує жодне співчуття! Але вдячність вам, українці, від нашої родини навіки!" — пише донька Фаріон.
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