Убийство Ирины Фарион — дочь экс-нардепа Особа взяла охрану

Дочь Фарион София Особа. Фото: Telegram-канал Ирины Фарион

Дочь покойной экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион , София Особа стала после смерти матери ходить с охраной. Правда, причины такого поступка дочь экс-политика не называет.

Об этом она написала в Telegram-канале, который принадлежал покойной парламентарии в четверг, 8 августа.

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В своем сообщении женщина поблагодарила всех неравнодушных за поддержку памяти бывшей парламентарии.

"Все будут наказаны! Мою боль не утолит ни одно сочувствие! Но благодарность вам, украинцы, от нашей семьи навеки!", — пишет дочь Фарион.