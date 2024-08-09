Убийство Ирины Фарион — дочь экс-нардепа Особа взяла охрану

Дочь Фарион начала ходить с охраной после смерти матери
9 августа 2024 18:40
Дочь Фарион София Особа. Фото: Telegram-канал Ирины Фарион
Дочь покойной экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион , София Особа стала после смерти матери ходить с охраной. Правда, причины такого поступка дочь экс-политика не называет.
Об этом она написала в Telegram-канале, который принадлежал покойной парламентарии в четверг, 8 августа.
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Дочь Фарион начала ходить с охраной
В своем сообщении женщина поблагодарила всех неравнодушных за поддержку памяти бывшей парламентарии.
"Все будут наказаны! Мою боль не утолит ни одно сочувствие! Но благодарность вам, украинцы, от нашей семьи навеки!", — пишет дочь Фарион.
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