Зарплата Садового в июле достигла более 73 тысяч гривен

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Львовский городской совет

Во Львове городской совет опубликовал зарплату мэра и его заместителей. В июле Андрей Садовый получил более 57 тысяч гривен зарплаты и еще более 15 тысяч гривен премии.

Об этом пишет Твоє Місто в пятницу, 9 августа.

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Зарплата Садового в июле

Так, денежное вознаграждение Андрея Садового в июле составило 57 934 гривен, также он получил премию в размере 15 247 гривен.

Его первый заместитель экономического развития Андрей Москаленко имел премию 14 733 гривен и надбавку за высокие достижения в труде 24 556 гривен. В общей сложности его зарплата за предыдущий месяц составляла 62 222 гривен.

В то же время, заместитель городского головы по градостроительству Любомир Зубач имел премию 14 070 гривен и надбавку за высокие достижения в работе 20 691 гривну. Кроме того, он получил помощь на оздоровление в размере 78 341 гривну. Общая сумма за месяц составила 121 345 гривен.

В то же время премию в размере 15 865 гривен насчитали заместителю городского головы по вопросам международного сотрудничества Сергею Киралю. А его надбавка за высокие достижения в труде составляет 23 331 гривну — всего он получил 62 956 гривен.

Также управделами исполнительного комитета горсовета Наталья Алексеева получила зарплату 51 450 гривен, премию 5611 гривен и надбавку 28 тысяч гривен — в общей сложности 85 061 гривну.

А заместитель городского головы по гуманитарным вопросам Ирина Кулинич имела зарплату в размере 61 206 гривен и премию 17 566 гривен, что составляет 78 772 гривны.