Площа перед оперним театром у Львові. Фото: Новини.LIVE

В Україні споживча інфляція продовжить зростати і може перевищити 8% до кінця року. Однією з ключових причин є зростання витрат на використання генераторів як альтернативних джерел електроенергії. Також це пов'язано з подорожчанням логістичних витрат.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, яку частину доходів вони витрачають на їжу та обов'язкові платежі.

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Більшість респондентів відзначають, що ціни в Україні зросли. На продукти та обов'язкові платежі вони віддають 40-80% своїх доходів, що становить від 5 тис. грн до 30 тис. грн.

"На їжу наша сім'я в місяць витрачає приблизно 40% доходу — це 10 тисяч гривень. А за комунальні послуги віддаємо 2 тисячі гривень. Як на мене, ціни зараз зросли маже вдвічі на все", — каже жінка.

"Десь 80% на їжу витрачаємо і все інше — це 30 тисяч гривень. Найбільше витрачаємо на продукти, бензин та комунальні послуги", — зазначає львів'янка.

"Витрачаємо 20 тисяч гривень на їжу — це 60% із загального доходу. Сьогодні ціни дуже зросли на продукти та комунальні послуги", — додає опитана дівчина.

"Я як пенсіонерка стільки не отримую пенсії, як я витрачаю. В місяць п'ять тисяч гривень тільки на їжу. Ціни ростуть, а пенсія стоїть на місці", — наголошує пенсіонерка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що в Україні можливі труднощі з випіканням хліба через збільшення цін на борошно.

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