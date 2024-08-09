От 5 тыс. грн до 30 тыс. грн: сколько во Львове тратят денег на платежи сегодня — опрос

Площадь перед оперным театром во Львове. Фото: Новини.LIVE

В Украине потребительская инфляция продолжит расти и может превысить 8% к концу года. Одной из ключевых причин является рост затрат на использование генераторов в качестве альтернативных источников электроэнергии. Также это связано с удорожанием логистических расходов.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, какую часть доходов они тратят на еду и обязательные платежи.

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Большинство респондентов отмечают, что цены в Украине выросли. На продукты и обязательные платежи отдают 40-80% своих доходов, что составляет от 5 тыс. грн до 30 тыс. грн.

"На еду наша семья в месяц тратит примерно 40% дохода — это 10 тысяч гривен. А за коммунальные услуги отдаем 2 тысячи гривен. По-моему, цены сейчас выросли почти вдвое на все", — говорит женщина.

"Где-то 80% на еду тратим и все остальное — это 30 тысяч гривен. Больше всего тратим на продукты, бензин и коммунальные услуги", — отмечает львовянка.

"На еду 20 тысяч гривен — это 60% из общего дохода. Сегодня цены очень выросли на продукты и коммунальные услуги", — добавляет опрошенная девушка.

"Я как пенсионерка столько не получаю пенсии, как я трачу. В месяц пять тысяч гривен только на еду. Цены растут, а пенсия стоит на месте", — отмечает пенсионерка.

Напомним, мы ранее писали, что в Украине возможны трудности с выпеканием хлеба из-за увеличения цен на муку.

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