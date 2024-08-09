В центре Львова будут ремонтировать трамвайный путь — движение транспорта ограничат

Во Львове автобусы временно изменят схему движения на одной из улиц
Во Львове, из-за ремонтных работ на трамвайном пути в центре города, временно будет изменена схема движения автобусов. Работы будут продолжаться в течение трех дней.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
Автобусы изменят схему движения
Отмечается, что трамвайный путь будут ремонтировать на улице Винниченко.
"Ремонтные бригады ЛКП "Львовэлектротранс" будут менять 50 метров аварийного участка пути по направлению к центру", — говорится в сообщении.
По информации местных властей, работы будут длиться с 12 по 14 августа.
В то же время отмечается, что ремонт будет производиться только в ночное время, чтобы не изменять схему движения трамваев.
"Днем трамваи №1, 2, 7, 9 будут курсировать по привычному маршруту , а вот автобусы общественного транспорта и частные авто будут объезжать место работ по улице Винниченко, возле областного совета", — отмечают в горсовете.
Там объяснили, что автотранспорт должен объезжать место ремонта, поскольку там будет демонтирована брусчатка.
"Перед местом работ будут установлены соответствующие временные дорожные знаки. Поэтому, просим автомобилистов и других участников движения учитывать изменение схемы дорожного движения, быть внимательными, выбирать безопасную скорость или альтернативный маршрут" — сказал начальник службы пути ЛКП "Львовэлектротранс" Богдан Янишевский.
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