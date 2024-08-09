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Во Львове автобусы временно изменят схему движения на одной из улиц

9 августа 2024 11:02
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В центре Львова будут ремонтировать трамвайный путь — движение транспорта ограничат
Автобус во Львове. Фото: Твой город
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Во Львове, из-за ремонтных работ на трамвайном пути в центре города, временно будет изменена схема движения автобусов. Работы будут продолжаться в течение трех дней.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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Отмечается, что трамвайный путь будут ремонтировать на улице Винниченко.

"Ремонтные бригады ЛКП "Львовэлектротранс" будут менять 50 метров аварийного участка пути по направлению к центру", — говорится в сообщении.

По информации местных властей, работы будут длиться с 12 по 14 августа.

В то же время отмечается, что ремонт будет производиться только в ночное время, чтобы не изменять схему движения трамваев.

"Днем трамваи №1, 2, 7, 9 будут курсировать по привычному маршруту , а вот автобусы общественного транспорта и частные авто будут объезжать место работ по улице Винниченко, возле областного совета", — отмечают в горсовете.

Там объяснили, что автотранспорт должен объезжать место ремонта, поскольку там будет демонтирована брусчатка.

"Перед местом работ будут установлены соответствующие временные дорожные знаки. Поэтому, просим автомобилистов и других участников движения учитывать изменение схемы дорожного движения, быть внимательными, выбирать безопасную скорость или альтернативный маршрут" — сказал начальник службы пути ЛКП "Львовэлектротранс" Богдан Янишевский.

Во Львове изменят схему движения автобусов
Схема объезда. Фото: Львовэлектротранс

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