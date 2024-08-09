У центрі Львові ремонтуватимуть трамвайну колію — рух транспорту буде обмежений

Автобус у Львові. Фото: Твоє місто

У Львові через ремонтні роботи на трамвайній колії у центрі міста тимчасово буде змінено схему руху автобусів. Роботи триватимуть впродовж трьох днів.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

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Зазначається, що трамвайну колію ремонтуватимуть на вулиці Винниченка.

"Ремонтні бригади ЛКП "Львівелектротранс" мінятимуть 50 метрів аварійної ділянки колії у напрямку до центру", — йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевої влади, роботи триватимуть з 12 по 14 серпня.

Водночас наголошується, що ремонт проводитимуть лише у нічний час, аби не змінювати схему руху трамваїв.

"Вдень трамваї №1, 2, 7, 9 курсуватимуть за звичним маршрутом, а от автобуси громадського транспорту і приватні авто будуть об’їжджати місце робіт по вулиці Винниченка, біля обласної ради", — наголошують у міськраді.

Там пояснили, що автотранспорт має об’їжджати місце ремонту, оскільки там буде демонтовано бруківку.

"Перед місцем робіт будуть встановлені відповідні тимчасові дорожні знаки. Тому просимо автомобілістів та інших учасників руху зважати на зміну схеми дорожнього руху, бути уважними, обирати безпечну швидкість або альтернативний маршрут" — сказав начальник служби колії ЛКП "Львівелектротранс" Богдан Янішевський.