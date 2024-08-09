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Сьогодні у Львові попрощаються з військовим Іваном Краповоєм

9 серпня 2024 09:38
Катерина Османська - Редактор
Іван Краповой — у Львові 9 серпня попрощаються з військовим
Похорон військового. Ілюстративне фото: ЛМР
Катерина Османська - Редактор

У Львові 9 серпня попрощаються з військовослужбовцем Іваном Краповоєм. Чин похорону захисника розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі Петра і Павла.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

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У ЛМР розповіли, що об 11:00 похорон розпочнеться у Гарнізонному храмі. Об 11:30 — церемонія прощання на площі Ринок. Після цього воїна поховають на Личаківському кладовищі.

"Мерія закликає мешканців долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань", — йдеться у повідомленні. 

Що відомо про Івана Краповоя

Іван Краповой — народився 12 жовтня 1989 року у селі Дар'ївка Херсонської області. 

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Іван Краповой. Фото: ЛМР

Навчався у Дар'ївському ліцеї №2 Дар'ївської сільської ради. У школі активно займався спортом, особливо боксом. А після завершення навчання працював у будівельній сфері, у вільний час захоплювався рибальством.

Вже 2016 року вслід за своїм батьком Іван вступив до ЗСУ. Він виконував бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Військово-Морських сил Збройних сил України.

Під час проходження служби заочно здобував освіту у Херсонському державному аграрно-економічному університеті.

З початком повномасштабного вторгнення сім'я Івана Крапового була вимушена покинути свій дім та переїхати на Львівщину. Сам чоловік залишився воювати на східному напрямку у складі 503-го окремого батальйону морської піхоти 38-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ. За особисту мужність був нагороджений численною кількістю відзнак.

Загинув захисник 20 квітня 2022 року. У нього залишилися батьки, дружина, син та двоюрідні брати.

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