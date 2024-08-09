Иван Краповой — во Львове 9 августа попрощаются с военным

Похороны военного. Иллюстративное фото: ЛГС

Во Львове 9 августа попрощаются с военнослужащим Иваном Краповоем. Чин похорон защитника начнется в 11:00 в Гарнизонном храме Петра и Павла.

Об этом сообщила прес-служба Львовского городского совета.

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В ЛГС рассказали, что в 11:00 похороны начнутся в Гарнизонном храме. В 11:30 — церемония прощания на площади Рынок. После этого воина похоронят на Лычаковском кладбище.

"Мэрия призывает жителей присоединиться к городской церемонии прощания и воздержаться от проведения развлекательных мероприятий и празднований", — говорится в сообщении.

Что известно об Иване Краповое

Иван Краповой — родился 12 октября 1989 года в селе Дарьевка Херсонской области.

Иван Краповой. Фото: ЛГС

Учился в Дарьевском лицее №2 Дарьевского сельского совета. В школе активно занимался спортом, особенно боксом. А после окончания учебы работал в строительной сфере, в свободное время увлекался рыболовством.

Уже в 2016 году вслед за своим отцом Иван вступил в ВСУ. Он выполнял боевые задания в зоне проведения антитеррористической операции в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Во время прохождения службы заочно получал образование в Херсонском государственном аграрно-экономическом университете.

С началом полномасштабного вторжения семья Ивана Крапового была вынуждена покинуть свой дом и переехать во Львовскую область. Сам мужчина остался воевать на восточном направлении в составе 503-го отдельного батальона морской пехоты 38-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ. За личное мужество был награжден многочисленным отличием.

Погиб защитник 20 апреля 2022 года. У него остались родители, жена, сын и двоюродные братья.