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Садовый раскритиковал образовательного омбудсмена и назвал дату начала обучения во Львове

18 июля 2024 10:59
Виктория Козырь - редактор
Новый учебный год во Львове — Садовый раскритиковал образовательного омбудсмена Горбачева
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: congress.gov.ua
Виктория Козырь - редактор

Мэр Львова Андрей Садовый подверг критике образовательного омбудсмена Сергея Горбачева. Он назвал дату нового учебного года в городе.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Telegram в четверг, 18 июля.

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Новый учебный год во Львове

"Грустно читать обоснование образовательного омбудсмена о том, почему громады не могут начать учебный год быстрее 1 сентября. Очень много документов, очень много рутины, очень много ограничений. Все это говорит лишь об одном — наше образование требует изменений", — подчеркнул Садовый.

Он отметил, если бы в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину ориентировались на то, что прописано в документах — школы не стали бы приютами для переселенцев. 

"В 2022 году не было закона, или какого-то акта, где бы писало, что все школы и театры должны стать приютами для украинцев из других регионов, а городские автобусы могут возить людей на границу. Никто не сказал что делать, если твой сосед — страна-гной. Но была быстрая реакция на большую войну. Это называется здравый смысл", — отметил он.

По словам Садового, если зимой ситуация с энергетикой или отоплением ухудшится, школы откроют свои двери всем, кому нужно согреться или зарядить свои устройства. Тогда учебный процесс будет прерван.

"Что тогда будут рекомендовать люди, которые знают все законы и правила? ZOOM? Извините, но нет. На третьем году войны мы уже знаем, что это так не работает", — подчеркнул мэр Львова.

Он отметил, что в городе планируют начать учебный год 19 августа, а семестр продлится до Рождества. По его словам, если ситуация будет лучше, то срок каникул пересмотрят. Садовый говорит, что во время войны такие решения должен принимать тот, кто несет ответственность на местах.

"Прошу министра образования прислушаться к этому мнению. Я понимаю, что трудно контролировать такую огромную структуру. Хотим, чтобы вы были нашими визионерами и наставниками, а не комиссарами", — добавил он.

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Пост Садового. Фото: скриншот
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Пост Садового. Фото: скриншот

Что предшествовало

Накануне образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что правовых оснований начинать новый учебный год раньше, чем 1 сентября нет. По его словам, во время действия военного положения продолжительность учебного года, дата его начала или окончания определяются Кабинетом Министров Украины

"Если условно сегодня выйдет такое постановление Кабинета Министров Украины, то начать учебный год раньше мало реально, поскольку есть ограничения во времени по подготовке к обучению и определенные причины, которые не позволяют это сделать: в части школ идут ремонты, педагоги и родители в отпусках, дети на оздоровлении", — подчеркнул Горбачев.

Напомним, с нового учебного года в украинских школах вводят курс "Уроки счастья". Он будет развивать навыки заботы о ментальном здоровье.

Также на многочисленные обращения родителей о возможности досрочного начала нового 2024/2025 учебного года в Одесской области местные власти предоставили официальные разъяснения. Образовательный процесс начнется 2 сентября 2024 года, учитывая действующее законодательство и ситуацию безопасности.

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