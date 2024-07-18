Новий навчальний рік у Львові — Садовий розкритикував освітнього омбудсмена Горбачова

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: congress.gov.ua

Мер Львова Андрій Садовий розкритикував освітнього омбудсмена Сергія Горбачова. Він назвав дату нового навчального року у місті.

Про це Андрій Садовий повідомив у Telegram у четвер, 18 липня.

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"Сумно читати обґрунтування освітнього омбудсмена про те, чому громади не можуть почати навчальний рік швидше ніж 1 вересня. Дуже багато документів, дуже багато рутини, дуже багато обмежень. Все це говорить лише про одне — наша освіта потребує змін", — наголосив Садовий.

Він зазначив, якби на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну орієнтувались на те, що прописано у документах — школи не стали б прихистками для переселенців.

"У 2022 році не було закону, чи якогось акту, де б писало, що всі школи та театри мають стати прихистками для українців з інших регіонів, а міські автобуси можуть возити людей на кордон. Ніхто не сказав що робити, якщо твій сусід — країна-гній. Але була швидка реакція на велику війну. Це називається здоровий глузд", — зауважив він.

За словами Садового, якщо взимку ситуація з енергетикою або опаленням погіршиться, школи відкриють свої двері для всіх, кому треба зігрітись або зарядити свої пристрої. Тоді навчальний процес буде перервано.

"Що тоді рекомендуватимуть люди, які знають всі закони та правила? ZOOM? Вибачте, але ні. На третьому році війни ми вже знаємо, що це так не працює", — наголосив мер Львова.

Він зазначив, що у місті планують розпочати навчальний рік 19 серпня, а семестр триватиме до Різдва. За його словами, якщо ситуація буде кращою, то термін канікул переглянуть. Садовий каже, що у час війни такі рішення має приймати той, хто несе відповідальність на місцях.

"Прошу міністра освіти дослухатись до цієї думки. Я розумію, що важко контролювати таку величезну структуру. Хочемо, щоб ви були нашими візіонерами та наставниками, а не комісарами", — додав він.

Допис Садового. Фото: скриншот

Допис Садового. Фото: скриншот

Що передувало

Напередодні освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що правових підстав розпочинати новий навчальний рік раніше, ніж 1 вересня немає. За його словами, під час дії воєнного стану тривалість навчального року, дата його початку або закінчення визначаються Кабінетом Міністрів України

"Якщо умовно сьогодні вийде така постанова Кабінету Міністрів України, то розпочати навчальний рік раніше мало реально, оскільки є обмеження в часі щодо підготовки до навчання та певні причини, які не дозволяють це зробити: у частині шкіл йдуть ремонти, педагоги та батьки у відпустках, діти на оздоровленні", — наголосив Горбачов.

Нагадаємо, з нового навчального року в українських школах запроваджують курс "Уроки щастя". Він розвиватиме навички піклування про ментальне здоров'я.

Також на численні звернення батьків щодо можливості дострокового початку нового 2024/2025 навчального року в Одеській області, місцева влада надала офіційні роз'яснення. Освітній процес розпочнеться 2 вересня 2024 року, враховуючи чинне законодавство та безпекову ситуацію.