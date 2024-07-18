Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Садовий розкритикував освітнього омбудсмена та назвав дату початку навчання у Львові arrow

Садовий розкритикував освітнього омбудсмена та назвав дату початку навчання у Львові

18 липня 2024 10:59
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Новий навчальний рік у Львові — Садовий розкритикував освітнього омбудсмена Горбачова
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: congress.gov.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Мер Львова Андрій Садовий розкритикував освітнього омбудсмена Сергія Горбачова. Він назвав дату нового навчального року у місті.

Про це Андрій Садовий повідомив у Telegram у четвер, 18 липня.

Читайте також:

Новий навчальний рік у Львові 

"Сумно читати обґрунтування освітнього омбудсмена про те, чому громади не можуть почати навчальний рік швидше ніж 1 вересня. Дуже багато документів, дуже багато рутини, дуже багато обмежень. Все це говорить лише про одне — наша освіта потребує змін", — наголосив Садовий.

Він зазначив, якби на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну орієнтувались на те, що прописано у документах — школи не стали б прихистками для переселенців. 

"У 2022 році не було закону, чи якогось акту, де б писало, що всі школи та театри мають стати прихистками для українців з інших регіонів, а міські автобуси можуть возити людей на кордон. Ніхто не сказав що робити, якщо твій сусід — країна-гній. Але була швидка реакція на велику війну. Це називається здоровий глузд", — зауважив він.

За словами Садового, якщо взимку ситуація з енергетикою або опаленням погіршиться, школи відкриють свої двері для всіх, кому треба зігрітись або зарядити свої пристрої. Тоді навчальний процес буде перервано. 

"Що тоді рекомендуватимуть люди, які знають всі закони та правила? ZOOM? Вибачте, але ні. На третьому році війни ми вже знаємо, що це так не працює", — наголосив мер Львова.

Він зазначив, що у місті планують розпочати навчальний рік 19 серпня, а семестр триватиме до Різдва. За його словами, якщо ситуація буде кращою, то термін канікул переглянуть. Садовий каже, що у час війни такі рішення має приймати той, хто несе відповідальність на місцях.

"Прошу міністра освіти дослухатись до цієї думки. Я розумію, що важко контролювати таку величезну структуру. Хочемо, щоб ви були нашими візіонерами та наставниками, а не комісарами", — додав він.

null
Допис Садового. Фото: скриншот 
null
Допис Садового. Фото: скриншот 

Що передувало

Напередодні освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що правових підстав розпочинати новий навчальний рік раніше, ніж 1 вересня немає. За його словами, під час дії воєнного стану тривалість навчального року, дата його початку або закінчення визначаються Кабінетом Міністрів України

"Якщо умовно сьогодні вийде така постанова Кабінету Міністрів України, то розпочати навчальний рік раніше мало реально, оскільки є обмеження в часі щодо підготовки до навчання та певні причини, які не дозволяють це зробити: у частині шкіл йдуть ремонти, педагоги та батьки у відпустках, діти на оздоровленні", — наголосив Горбачов.

Нагадаємо, з нового навчального року в українських школах запроваджують курс "Уроки щастя". Він розвиватиме навички піклування про ментальне здоров'я.

Також на численні звернення батьків щодо можливості дострокового початку нового 2024/2025 навчального року в Одеській області, місцева влада надала офіційні роз'яснення. Освітній процес розпочнеться 2 вересня 2024 року, враховуючи чинне законодавство та безпекову ситуацію.

війна діти Львів навчання навчальний рік Андрій Садовий

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

4 липня 2024
Text

23:54 Дикий назвав оптимальний вік для українського бійця

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку