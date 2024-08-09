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Стало відомо, яку зарплату отримав Садовий та його заступники у липні

9 серпня 2024 17:50
Євгенія Брюховецька - редактор
Зарплата Садового у липні сягнула понад 73 тисячі гривень
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Львівська міська рада
Євгенія Брюховецька - редактор

У Львові міська рада опублікувала зарплату мера та його заступників. У липні Андрій Садовий отримав понад 57 тисяч гривень зарплати та ще понад 15 тисяч гривень премії.

Про це пише Твоє Місто у п'ятницю, 9 серпня.

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Так, грошова винагорода Андрія Садового у липні становила 57 934 гривень, також він отримав премію у розмірі 15 247 гривень.

Його перший заступник з економічного розвитку Андрій Москаленко мав премію 14 733 гривень та надбавку за високі досягнення у праці 24 556 гривень. Загалом його зарплатня за попередній місяць становила 62 222 гривень.

Водночас заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач мав премію 14 070 гривень та надбавку за високі досягнення у праці 20 691 гривню. Крім того, він отримав допомогу на оздоровлення у розмірі 78 341 гривню. Загальна сума за місяць сягнула 121 345 гривень.

Водночас премію у розмірі 15 865 гривень нарахували заступнику міського голови з питань міжнародної співпраці Сергію Кіралю. А його надбавка за високі досягнення у праці становить 23 331 гривню — загалом він отримав 62 956 гривень.

Також керуюча справами виконавчого комітету міськради Наталія Алєксєєва отримала зарплату 51 450 гривень, премію  5611 гривень та надбавку 28 тисяч гривень — загалом 85 061 гривню.

А заступник міського голови з гуманітарних питань Ірина Кулинич мала зарплату в розмірі 61 206 гривень та премію 17 566 гривень, що разом становить 78 772 гривні.

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