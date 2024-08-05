Суд розглянув справу щодо зміни запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Фаріон

Підозрюваний у вбивстві В'ячеслав Зінченко. Фото: Суспільне

У Льові у понеділок, 5 серпня, суд розглядав справу щодо вбивства Ірини Фаріон. Адвокат підозрюваного просив про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, однак суд відхилив апеляцію.

Про це з місця повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Адвокат 18-річного підозрюваного В'ячеслава Зінченка подав апеляцію до суду щодо зміни запобіжного заходу — він вважає, що достатньо цілодобового арешту та носіння електронного браслета.

Водночас сам підозрюваний під час засідання відмовився коментувати справу. Після того, як суд пішов до нарадчої кімнати, апеляцію сторони захисту було відхилено.

Зазначимо, що раніше Галицький районний суд Львова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави — саме на цьому наполягали прокурори.